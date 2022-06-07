桃園7日新增6630例本土確診個案，市長鄭文燦主持說明疫情概況，他表示，7日確診數較6日上升28.44％，而全國上升幅度則達56.58％，初判是長假效應，桃園整體疫情雖有起伏，但已在逐漸下降。為提升全體保護力，8日、11日分別將提供莫德納、BNT疫苗接種服務。

鄭文燦說，桃園疫情逐漸下降中，以六都確診個案數來看，桃園已下降至第5名，疫情高峰期為5月20日前後，目前可見北台灣疫情在下行，中南部在上升。桃園現在居家照護有1萬651人，總累計31萬4404人，其中29萬6487人有完成視訊診療，達94％。

談及學校防疫情況，鄭文燦指出，師生確診採取新制隔離者有2615人，自主應變者有200人，數量皆有下降。市府針對幼兒園發放唾液快篩全數配發完成，鼻腔快篩26萬4千劑預定於9日發放給國小學生每人2劑，與中央發放的快篩不衝突，桃園版算是加碼。

鄭文燦表示，市內有195所公、私立國小及600所幼兒園，5日前已有10萬4718人完成集中接種，另有2萬6785人因確診尚無法接種疫苗。為提升疫苗覆蓋率，8日將於25個社區接種站提供莫德納疫苗，服務時間為早上8點至12點，6至11歲是半劑疫苗；11日提供BNT疫苗，服務時間為早上8點至12點、下午1點至4點，5至11歲兒童可施打。

衛生局長王文彥提醒，莫德納疫苗有分成成人劑型、兒童劑型，6至11歲打半劑疫苗、18歲以上追加劑也是半劑，此外，12至17歲追加劑只能打BNT疫苗，一定要11日才能打。

鄭文燦盤點市內醫療量能，專責ICU病床開設45床，現仍有6床空床，專責病床開設1346床，現還有794床空床。另外，13個社區採檢醫療站仍會持續運作，保持綠色醫療通道讓民眾能儘速看診、領藥，28家醫院、255家診所也同步都設有綠色通道。