義大皇家酒店皇樓中餐廳新推美饌。（義大皇家酒店提供）

義大皇家酒店暑假早鳥升等摩天輪景觀豪華家庭房。（義大皇家酒店提供）

交通部觀光局日前釋出7月15日起平日入住星級旅館、環保標章旅館、或完整接種3劑疫苗的遊客，每人每晚最多可獲得1300元旅遊補助，鼓勵民眾做好防疫準備開心出遊，

南台灣的義大世界，結合了樂園、OUTLET MALL以及渡假飯店，一站滿足玩樂、購物、美食、與飯店享受等各種旅遊需求，適合家庭出遊，義大皇家酒店與義大天悅飯店推出暑假住房專案，6月20日前訂房再享有免費升等房型的早鳥優惠，還有透過官網訂房加購高鐵票75折起的優惠。

獎勵補助加上緊接而來的暑假國旅旺季，位於南台灣渡假勝地義大世界的義大皇家酒店與義大天悅飯店順勢幫親子客層擬好度假計畫，自7月1日起至8月31日暑假期間，義大皇家酒店推出「暑義全消」住房專案，並且為樂園控與美食控規劃二種不同內容，每晚5500元起的優惠價格可入住雅緻家庭房，或經典客房住宿搭配價值2500百元可用於館內主題餐廳的餐飲抵用券，6月20日前預訂再享有房型升等的早鳥優惠，訂房電洽(07)656-8158或至官網訂房。

義大天悅飯店「義起童遊Fun暑假」住房專案，二大二小平日只要5500元即可入住溫馨家庭房一晚含成人與孩童的自助早餐，並可任選到義大遊樂世界遊玩或是品嚐豐盛的自助式晚餐，提早預訂還能升等全新打造的星悅尊榮家庭房，訂房專線：(07)656-8000。