資深港星叢金貴曾演出《太極拳》、《大男人小傳》、《西雅圖大屠殺》等電影，不過他近年淡出大銀幕，幾乎已消失在娛樂圈，叢金貴則改在香港開火鍋店。升格當餐飲老闆的叢金貴，近日則罕見和港星林威同框，只不過叢金貴瘦到皮包骨、眼神呆滯，林威心疼透露叢金貴身體亮紅燈，希望好友身體趕快好起來。

67歲港星林威近日在抖音曬出與好友「大蟲」叢金貴的同框影片，透露兩人是1987年拍電影《義本無言》相識，叢金貴當時是演柯俊雄的保鑣，林威還讚叢金貴：「戲中的他和現在的他一樣有義氣」，不過，叢金貴幾乎已消失在娛樂圈，77歲的他則和妻子改開火鍋店。

但叢金貴的身體狀況似乎不理想，影片中，叢金貴身材瘦到皮包骨、眼神呆滯，精神和氣色看起來不是很好，林威也心疼透露，叢金貴生病了，希望好友的身體能趕快好起來。

林威心疼透露，叢金貴生病了，希望好友的身體能趕快好起來。（圖／取材自林威抖音）

林威最後大讚叢金貴的人生非常精彩，希望能把好友的故事搬上大銀幕，最後，林威還不忘向網友喊話：「（叢金貴）77歲還在工作，大家有機會來香港，一定要去他的火鍋店（大虫火鍋）去看看他。」