台中市海線地區今天下起間歇性滂沱大雨，沙鹿區星海路一家郵幣社，今天下午3時許遭一名身分不明男子，進入搶走財物1萬多元，警方正釐清整理案件中。

警方調查，沙鹿區星海路該家郵幣社，主要是經營郵票信封／紙鈔錢幣／中日龍銀／金銀套幣／勳章獎章／抗戰文物／早期書信／委任狀／名人手札／名人字畫／股票債券／古文書／老照片等紙 類文獻相關收藏等。

警方指出，今下午3時許，遭一名身分不明男子，進入搶走財物1萬多元，警方正釐清整理案件中，全案正由警方進一步釐清並循線追緝中。

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