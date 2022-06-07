星座運勢網站「星座看看」分析12星座天生適合的職業，像是雙子座口才好，適合當主持人、律師，天秤座重視形象，擅長社交，最適合當公關或網紅。

▍白羊座

白羊座很有正義感，又富有挑戰精神，不怕困難，做事有衝勁，很適合打擊犯罪、需要克服重重難關的工作。

▍金牛座

金牛座很低調，個性比較穩重，雖然口才一般，不過觀察力強，又耐得住寂寞，適合研究分析類的工作，能將數據整理得井井有條。

▍雙子座

雙子座腦筋動得快，口才又很好，而且能迅速與他人混熟，很適合需要反應能力的工作，像是主持人、直播主、律師等。

▍巨蟹座

巨蟹座溫柔又體貼，具有同理心，而且心思細膩，相處起來很溫暖，很適合當老師或諮商師這類的職業。

▍獅子座

獅子座有自信，實力堅強，在事業上有野心，渴望擁有權力，一心一意追求成功，他們具有領導力，在公司中適合擔任上司，也很適合創業當老闆，能以身作則成為大家的榜樣。

▍處女座

處女座做事仔細，待人處世一板一眼，認真看待所有任務，而且能堅持原則，因此很適合從事會計、銀行等金融行業。

▍天秤座

天秤座氣質好、口才好，對自己外貌很有要求，擅長社交，很適合當KOL、網紅、藝人或是公關這類需要經營形象的工作。

▍天蠍座

天蠍座非常理性，做事專注，忍耐力強，不會被旁人影響，很適合刑偵、研究這類需要毅力的工作。

▍射手座

射手座喜歡自由自在的生活，無法被束縛，如果要他們日復一日做著類似的事情，對他們來說非常痛苦，因此他們很適合自己創業，把時間掌握在手裡，或做一些自由度較高的工作。

▍摩羯座

摩羯座在事業上很有野心，個性穩重，吃苦耐勞，很早就規劃好自己的職業生涯，他們能穩定在一個企業中一步一步往上爬，也能勝任像是醫生這種高壓職業。

▍水瓶座

水瓶座腦中充滿天馬行空的想法，散發一種特別的魅力，容易招來崇拜者，他們適合從事藝術相關行業，或跟設計、時尚有關的工作都能做得很好。

▍雙魚座

雙魚座待人溫和，說話有技巧，常常能以柔克剛，很適合導師、顧問這類引導他人的工作。