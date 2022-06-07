LINE Pay積極完善金融科技服務，繼「保險」、「貸款」平台提供用戶繳保費、快速搜尋產壽險及貸款商品後，再推出LINE Pay「信用卡」平台，讓用戶透過此一平台可以輕鬆且有效率的比較各家銀行信用卡回饋方案，透過手機就能連結至各銀行完成線上申請，帶給用戶更多的生活金融服務。

LINE Pay表示，未來將持續為用戶尋找合適的金融產品，以「生活金融平台」為定位，讓用戶能更便利的獲得日常生活所需的金融服務及商品。

LINE Pay「信用卡」平台首波匯集中國信託商業銀行、台北富邦銀行、滙豐銀行、凱基銀行、樂天銀行、渣打銀行及聯邦銀行共7間銀行，用戶可查詢比較各信用卡申辦專案，善用篩選功能，快速搜尋「LINE POINTS回饋」、「現金回饋」或是「LINE Pay限定」的信用卡方案，輕鬆找到最合適的信用卡方案。

喜愛使用LINE POINTS的用戶，首推中國信託LINE Pay卡、富邦J POINTS卡，筆筆消費均可享LINE POINTS回饋。中國信託LINE Pay卡消費享國內LINE POINTS 1％，海外消費2.8％回饋；富邦J POINTS卡綁定 LINE Pay 新戶享最高 3.5％ 回饋無上限。中國信託LINE Pay卡新戶可透過LINE Pay完成「LINE Pay快速綁定」，富邦J POINTS卡新用戶則可透過台北富邦銀行LINE官方帳號快速綁定LINE Pay，即時享受LINE Pay行動支付帶來的便利及各式優惠。