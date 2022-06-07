「最狂新人」受邀參與演唱會。（富邦提供)

「台灣大哥大悍將中學」將於6／18、19舉行活動，以校慶為主題，將悍將城堡打造成園遊會現場，6／18（六）賽前邀請「全方位男神」炎亞綸與台灣大體育家族「桌球新星」鄭樸璿一同為比賽開球，並在賽後舉辦校園演唱會， 由炎亞綸與「最狂新人」艾薇熱力開唱。

炎亞綸去年憑著《36題愛上你》拿下金鐘綜藝節目主持人獎，第三季即將在6／19（日）MyVideo上線，被網友稱為「炎神」的他特別在6／18（六）賽前現身悍將中學，將和上月甫成功拿下WTT波蘭國際青少年桌球賽U17、U19女子單打雙料冠軍的16歲「桌球新星」鄭樸璿一同開球，揭開悍將中學校慶序幕。

賽後，除了有人氣爆棚的炎亞綸外，日前勇奪《第17屆KKBOX音樂風雲榜》年度十大風雲歌手獎的艾薇，也將帶著破千萬點閱的單曲〈失重前幸福〉來到悍將中學，招牌歌曲搭配極具辨識度的嗓音，相當令人期待。