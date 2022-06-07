台灣港務公司自2012年起即規劃以「填海造地」方式打造台北港物流倉儲區，港務公司今（7）日表示，台北港陸域面積規劃1038公頃，目前已填築完成471公頃，約45％；其中東碼頭區已全數完成，油品中心預計2027年起遷移至物流倉儲區第四期，東碼頭區亦將重新整體規劃，打造台北港區發展新門戶。

為有效解決公共工程土石方去化問題及配合政府循環經濟政策，台北港10年前就規劃以收容工程餘土、水庫河道清淤土方及再生粒料（中鋼轉爐石）等方式填海造地，兼以提升建港效益。

近年台北港持續建設南碼頭區離岸風電及智慧車輛產業物流園區，同步推動物流倉儲區物流產業。交通部王國材部長今日視察台北港時，港務公司表示台北港以北部貨物進出港、綠能產業港及產業物流港為發展定位，規劃陸域面積1038公頃，目前已填築完成471公頃土地；未來將陸續擴充物流倉儲區及南碼頭區二期約567公頃土地，提供產業充足發展腹地。

其中台北港東碼頭區油品中心預計2027年起遷移至物流倉儲區第四期，東碼頭區亦將重新整體規劃，打造台北港區發展新門戶。王國材則強調台北港具有優越地理位置，鄰近的淡江大橋亦將於2024年底通車，將可串連大台北核心商業發展區。

另南碼頭規劃146公頃，目前已填築完成125公頃。東立物流公司時董事長洪辰冬表示，規劃在南碼頭區約60公頃土地引進5GAIoT、車聯網等技術，打造智慧車輛產業物流園區，預計2026年底營運，並以年進出口50萬輛汽車為目標。