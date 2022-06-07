晶圓代工廠聯電(2303)公布2022年5月自結合併營收244.33億元，較4月227.96億元成長7.18％、較去年同期171.89億元成長達42.14％，連8月改寫新高。累計前5月合併營收1106.52億元，較去年同期806.68億元成長達37.17％，續創同期新高。

聯電先前預期第二季稼動率將維持滿載，晶圓出貨量季增4～5％、美元平均售價（ASP）季增3～4％，帶動毛利率提升至近45％。外資推算，聯電第二季營收將季增7～9％，若加計貶值因素有望季增逾10％，連11季改寫新高，營收及毛利率展望均優於市場共識。

儘管疫情和地緣政治問題引發些許市場波動，但聯電預期總體需求狀況維持不變，隨著南科Fab 12A的P5廠區28奈米擴建產能將在本季進入量產，將有助紓緩過往無法滿足需求的部分缺口，使第二季產能季增4.5％、達約253萬片8吋約當產能。

聯電指出，雖然PC、NB、智慧手機等特定應用需求轉弱，但車用、工業、網通、雲端運算等需求仍吃緊，維持今年晶圓代工業成長逾20％、聯電成長優於平均看法不變。新增產能均與客戶就數量及價格簽定長約，合計約40％訂單簽訂長約，其中28奈米達約80％。

聯電5月27日股東常會決議以資本公積配息3元，將於6月22日除息交易，預計7月14日發放股利。展望後市，公司預期未來晶圓需求將持續成長，將透過創新創意模式，跟客戶建立長期策略夥伴夥伴，強化客戶黏著度，與客戶簽定長期供貨合約，一同解決供需問題。

聯電共同總經理簡山傑表示，聯電將持續透過差異化的特殊製程技術、卓越的晶圓製造、以及與合作夥伴需求密切相關的產能擴張，來深化與客戶間的合作關係，同時藉著有效控制成本、謹慎管理資本支出，為股東帶來持續且穩健的報酬。