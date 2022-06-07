嬌生公司（Johnson & Johnson）周一宣布已經正式通知Emergent BioSolutions Inc將終止新冠疫苖代工協議的決定。

嬌生表示，在正式通知終止協議約一周前，公司已先初步通知Emergent將終止協議的意向，原因是Emergent違反協議，包括未能提供新冠疫苖藥物。

Emergent在周一稍早時曾表示，嬌生向Emergent採購的新冠疫苖未能達到商定的最低數量，這違反了協議。Emergent表示，嬌生未能就其所需的疫苗數量提供必要的預測並逐步停止協議，而非達成最低採購要求。

Emergent表示，如果終止這項新冠疫苖代工協議，嬌生必須支付1.25億至4.2億美元。

嬌生在聲明中表示，Emergent所言不實且具有誤導性，我們在自己的全球新冠疫苗生產網路中擁有足夠的產能，我們也將繼續履行供應疫苗的合約義務。

自從今年5月美國食藥管理局（FDA）以安全疑慮為由對嬌生新冠疫苖的使用提出嚴格規範後，嬌生的此款疲苗在美國便乏人問津。

由於全球需求低迷導致供應過剩，嬌生已宣布取消今年的新冠疫苖銷售預測。此前該公司預期2022年其單劑型新冠疫苖銷售額最高可達35億美元。