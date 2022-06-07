中嘉寬頻瞄準疫情後家用連網裝置增加、居家網路需求飆升的商機，特別推出Mesh快閃優惠案，針對新申裝寬頻服務的用戶，1G寬頻飆網下殺八折每月只要$799，再贈Wi-Fi神器Mesh，6／7-6／9開放全通路早鳥預約，6／10-6／18正式開賣。

中嘉寬頻表示，民眾可於官網、門市、客服系統或與專屬業務聯繫進行預約登記，完成預約並申裝成功再加碼多送一個月，超激省優惠再加上擁有Speedtest®國際級認證-五大都會區寬頻及Wi-Fi下載網速雙料第一的光環，物超所值的Mesh快閃方案成功吸引追求網路高速又穩定的消費者目光；此外，中嘉寬頻本月同步推出網路門市獨家活動，秉持「你自助，我返利」的精神，堅持給顧客應有的回饋，新用戶於網路門市申辦指定案型最高可獲得一千元家樂福禮券。

近年疫情大幅改變消費者生活型態，民眾不僅時常宅在家，各類線上服務也快速取代實體活動，高速且順暢的網路幾乎已成為現代人不可或缺的必需品，也帶動中嘉寬頻用戶數持續增加，其中超高寬頻1Gbps用戶數自 2021 到 2022 年間更是翻倍成長。

中嘉寬頻看準大眾對網速及網路品質的需求，為協助民眾打造訊號零死角、居家上網不卡頓且無障礙的生活，年中慶特別以可增加網路訊號穩定度的Wi-Fi神器Mesh作為主打，祭出Mesh快閃優惠案，主推二款特案：(A) 1G每月799元及(B) 300M無痛升級600M不加價只要699元，除皆有贈送Mesh設備兩台、合約到期無須歸還外，每月再加300元就能擁有數位電視服務，上百台影劇、新聞、綜藝隨你看。Mesh快閃優惠案於6／7-6／9開放預約登記，6／10-6／18正式開賣，完成早鳥預約並申辦成功者，再加贈一個月。

此外，疫情期間為降低外出染疫風險，全民幾乎秉持「多用網路、少走馬路」的生活原則，也因此推升中嘉寬頻網路門市申辦量成長，有鑑於網路門市有賴消費者自助申辦完成，因此中嘉寬頻堅持返利於民，將節省下來的服務成本回饋在資費方案上，落實「你自助，我返利」的精神，給全民最務實有感的回饋，年中慶推出網路門市六月限定優惠，即日起新用戶於網路門市申辦300M以上光纖上網方案，即贈送500元家樂福禮券與數位加值闔家餐，搭配數位電視服務再加贈500元禮券，同時免費升級Home＋tv智慧機上盒，合計最高可獲得1000元家樂福禮券。