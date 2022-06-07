英國衛生官員6日回報新增77例猴痘病例，使全英病例總數突破300例，成為非洲以外猴痘確診病例數最高的國家，病患大多為同性戀與雙性戀男性。

美聯社報導，衛生官員警告，任何人如果與確診病患、他們的衣物或床單等有密切接觸，都有罹患猴痘的風險，無論性傾向。

世界衛生組織（WHO）5日表示，超過20個先前未曾出現猴痘病例的國家共回報780例猴痘病例，自5月底暴增200%。非洲以外地區尚未傳出死亡病例。

世衛表示，歐洲和其他地區的病例大多是在性病診所發現的，且「大多數是，但不限於與其他男性發生過性行為的男性」。

根據「非洲疾病管制暨預防中心」（Africa Centers for Disease Control and Prevention），今年迄今為止，在猴痘宣告為地方性流行病（endemic）的喀麥隆、中非共和國、剛果和奈及利亞4國，已經回報超過1400例猴痘確診病例、63例死亡。基因定序尚未顯示與非洲之外地區的猴痘爆發有直接相關。

世衛表示，多國突然且無預警地發現猴痘病例，「可能是近期多場活動舉辦後，在未知的一段期間內，透過未被發現到的傳播而發生」。

世衛一名首席顧問上月表示，歐洲和其他地區的猴痘爆發，可能是在西班牙和比利時最近舉辦的兩場狂歡活動上，透過性行為傳播。

世衛評估猴痘對全球公衛造成的風險屬於「中度」，並稱這是全世界首次回報如此多確診與群聚猴痘病例。直到上個月，猴痘還未曾在中非與西非以外地區爆發過大型流行，而在中西非則多發生在鄉村地區，多因為接觸得病的野生動物被傳染。

目前在歐洲、加拿大、澳洲、以色列與美國等地區爆發的猴痘病例，是這種疾病首次在未曾有非洲旅行史的民眾間傳播。

美國衛生官員表示，對近期猴痘病例的基因分析顯示，美國的猴痘病毒存在兩種不同病毒株，增加了病毒在一段時間內傳播，卻未被發現的可能性。

聯邦衛生官員表示，許多美國病例的病毒株與近期的歐洲病例相同，但有少數樣本為不同病毒株。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）上週表示，大多數病患為年齡在20至49歲的同性戀或雙性戀男性，且「至今為止的調查發現共通處在去過同志酒吧、桑拿，以及在英國和海外用過約會app」。