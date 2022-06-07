國立海洋科技博物館「潮境方舟1號」，今舉辦啟航儀式，行政院長蘇貞昌致詞時，表示不該命名「方舟」，宛如大洪水時代逃命的船。海科館則說明，船名的寓意是，盼生生不息的漁業資源能永續發展，未來還會打造「潮境方舟2號」。

蘇貞昌表示，新船不應該叫方舟，方舟是大洪水時代要逃命的那艘船，船那麼好，不要隨便湊名，要稱為基隆、八斗子也沒關係，要讓人遊客一來便知道，該設施只有基隆有，命名要獨一；他說，自己很會取名，像他禿頭，就可以變成電火球，要跨越自己，超越自己，而且只有自己，全世界唯一。

海科館則說明，「潮境」是海洋科學專有名詞，原本是親潮與黑潮交匯處，充滿營養鹽與浮遊動植物，吸引許多魚群聚集，為良好的漁場；會使用潮境二字，主要引喻生生不息的活力與資源，象徵區域潛在的活潑力與創造力。

另「方舟」原為聖經上的故事，為拯救流離失所的動物而造的一艘大船；至於海科館的方舟範圍在望海巷海灣，含義是期望與國人一起努力，以望海巷海灣作為生物復育，成為永續漁業與海洋的舞台。

海科館指出，「潮境方舟計畫」的示範場域，是八斗子及望海巷海灣周邊相關區域，期許打造成為實踐「永續海洋」的場域，未來還會建造「潮境方舟2號」。

此外，蘇貞昌致詞也提及，海科館雖舉辦許多活動，但多為陸地相關，接近海洋太少，不能讓孩童、民眾只是看科技影片，學校教科書上的知識，應該要多一點親身體驗，如聞海水、實際觸碰海水。

最後，蘇貞昌更對市長林右昌提出，海科館有愈來愈多遊客前來觀光，提出意見。他提及，海科館入館人數不能從10萬變100多萬就很高興，台灣有2300萬人口，何況目前以「人次」計算，應該讓2300萬乘上5倍，甚至10倍，他認為，經營目標及政策方向應該修改。