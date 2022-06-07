台北市議員應曉薇在市政總質詢時詢問台北市長柯文哲，中央是否有跟地方一起討論確診者或話的指引？對此，殯葬處表示，都是24小時內火化；柯文哲表示，中央還是要公布處理原則，否則遺體怎麼擺放，他也承諾，這兩天會寫出指引。

應曉薇也指出，有家屬近期看到指揮官否認24小時火化的規定相當心痛，對家屬來說根本是雪上加霜，為何要不斷推卸責任跟說謊；應曉薇詢問，如果現在中央指引改成不用24小時火化，改為48小時，那地方會遇到什麼困難嗎？

殯葬處坦言，如果將時間延長，未來可以冰存，可能兩天冰櫃就不夠了；應曉薇痛批，目前夠，就是因為24小時內火化，相信沒有人希望自己的家屬這麼快被燒掉，但如果中央開放，其實地方也沒有冰櫃。

應曉薇說，重點是要跟家長說清楚，這些細節不能跟他們好好說，他們當然也沒辦法放下，所以他們的心就糾結在那，像是如果有冰櫃，也不能瞻仰遺容等，如果好好跟家屬溝通一定也能得到諒解，所以要講清楚，不然家屬期待半天，結果還是不能打開有什麼用。

應曉薇建議，這是很痛心的事情，跟家屬講清楚，並列出規則，讓殯葬業者也可以依照指引；柯文哲承諾，這兩天會寫出規則。