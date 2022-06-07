中華電信響應「世界海洋日」與「國家海洋日」，6月7日宣佈持續贊助臺灣湛藍海洋聯盟所推動之「為湛而戰－海洋垃圾移除計畫」，讓湛鬥機無人船利用5G科技清除海洋垃圾；同時積極規劃2022年5G無塑企業志工永續行動，將在暑假期間，結合紙風車劇團、供應鏈及伴您好讀、數位好厝邊等服務端點的長期合作夥伴，一起共度無塑生活節，以歡樂市集的方式持續推廣無塑概念，展現公司保護海洋不遺餘力的用心。

世界海洋日(World Ocean Day)，是聯合國為喚醒人們對海洋的保護意識，在2008年第63屆聯合國大會通過從2009年起，每年的6月8日訂為「世界海洋日」，希望喚醒世界各國的愛海之心；而受藍色大海環抱的臺灣，為展現保護海洋、向海致敬的決心，2019年立法院三讀通過海洋基本法，指定6月8日為臺灣的「國家海洋日」。

台灣四面環海，特別愛護海洋，中華電信董事長謝繼茂表示，特利用5G服務高速、低延遲、多連結的特性，積極透過通訊科技促進環境保護，讓湛鬥機無人船可以透過5G服務，在港灣遠端遙控自動巡邏監測，利用最少耗能收集最多垃圾，協助清理港口、也防止垃圾流入大海，避免垃圾汙染造成海洋生態浩劫。

除此之外，中華電信也充分發揮科技專業，自行研發的「環境永續發展管理系統」(簡稱EARTH系統)進階至2.0版，不斷提升功能，更有效降低能源費用支出、提升環境管理效率，舉凡節能創新、水、電、油使用到資源回收的管理、績效評核，都能100％掌握完整管理資訊。