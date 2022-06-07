嘉義縣梅山鄉公所打算興建「梅山鄉環保生命園區」，今公所舉辦首場公聽會，吸引1、200位鄉親到場，多人表態反對。（呂妍庭攝）

嘉義縣梅山鄉公所打算興建「梅山鄉環保生命園區」，今公所舉辦首場公聽會，吸引1、200位鄉親到場，多人表態反對。（呂妍庭攝）

公聽會上，許多鄉親踴躍發言，表達態度和想法。（呂妍庭攝）

公聽會上，許多鄉親踴躍發言，表達態度和想法。（呂妍庭攝）

公聽會上，許多鄉親踴躍發言，表達態度和想法。（呂妍庭攝）

公聽會上，許多鄉親踴躍發言，表達態度和想法。（呂妍庭攝）

梅山鄉長林俊謀強調，生命園區絕不會建火葬場，接下來會再辦公聽會，會廣納建言，尊重民意。（呂妍庭攝）

縣議員陳信文則說，既然鄉親有諸多質疑，建議公所不妨辦公投。（呂妍庭攝）

公聽會也出現插曲，鄉民代表高義清與代表會副主席林茂山在會中一度因意見相左唇槍舌戰。（呂妍庭攝）

嘉義縣梅山鄉公所欲爭取內政部經費補助，打算興建「梅山鄉環保生命園區」，沒想到計畫還未獲中央核定，就引來許多雜音，今公所舉辦首場公聽會，吸引1、200位鄉親到場，多人表態反對，現場還有民眾舉白布條抗議，要求撤回提案，鄉長林俊謀強調，生命園區絕不會建火葬場，接下來會再辦公聽會，會廣納建言，尊重民意。

梅山鄉公所規畫在梅東段1658地號，原舊梅山國中用地，經都市計畫通盤檢討於19年前改成「公墓用地」的閒置土地建設「梅山鄉環保生命園區」，並獲10席代表通過，結果消息傳出，地方雜音四起，加上坊間盛傳公所要蓋火葬場，引發諸多爭議和批判。

今不少鄉民在公聽會場拉布條、高舉標語抗議，已獲民進黨徵召提名的縣議員參選人莊信宗強烈要求公所撤案，指梅山觀光產業恐因生命園區而大受影響，「觀光客都不來了」，房價也會下跌，且生命園區一旦啓用，會有空汙、噪音、交通阻塞等問題，根本不利地方發展，要求公所連提案都不用提。

持反對立場的鄉親多半建議公所應透過土地變更，改朝太陽能光電生態公園、建纜車等觀光發展方向規畫，並質疑建生命園區的迫切需要性？更擔心未來因使用率差恐淪為蚊子館，喪葬隊伍帶來的噪音、交通阻塞等更加擾民，不過也有鄉親表態支持，認為梅山有生命園區，以後辦親人後事不用大老遠跑到市立殯儀館。

梅山鄉公所秘書田清標說，生命園區規畫由外環道接162縣道、國道3號，中山路和市區道路交通、商業不受影響，且告別式集中辦理，可避免民眾占用道路辦喪事的狀況，反而可降低交通、空汙與噪音，承諾會再辦公聽會，聽取多數人心聲。

縣議員陳信文則說，既然鄉親有諸多質疑，建議公所不妨辦公投。林俊謀表示，提案還未獲內政部核准通過，會把鄉親的建議納入興辦計畫考量內，至於辦公投恐涉及法規和公所權責，不過如果辦公投，他有信心會獲得支持，也期盼謠言止於智者，應讓梅山人在自己土地上走完最後一程。

公聽會也出現插曲，鄉民代表高義清與代表會副主席林茂山在會中一度因意見相左唇槍舌戰，會後又暴口角，一旁員警和在場人員趕忙將2人支開，場面一度混亂。