現今人養寵物越來越多，隨之而來的亂大小便，造成不少環境汙染，有人妻就在臉書分享社區張貼的公告，讓她非常不解此公告是要給人看，還是要給狗看；其公告內容為「主旨：全體狗狗，請配合人類生活水準...影響人狗間友好關係」；網友見公告也大酸「這叫指桑罵槐非常高明」。

一名人妻在臉書社團「爆廢公社」發文，她表示看到社區張貼的公告後，百思不得其解，此公告是要給人看還是給狗看，還虧說此社區的狗已經進化可以認識字，並認為那公告不應該貼在公告欄上，而應該貼在離地面「87mm」不能再高了；從人妻張貼的公告寫著「主旨：全體狗狗，請配合人類生活水準，勿任意隨地大小便，汙染環境衛生，破壞主人聲譽，影響人狗間友好關係」。

人妻發現社區張貼公告致「全體狗狗」勿亂大小便，讓她大酸此公告是要給狗還是給人看。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「自己養的狗，自己要想辦法啊！」、「人還是單純一點的好」、「他是說全社區，在座的各位」、「放太低會被狗狗撒尿啦」、「人家是在反諷主人啦」、「這叫指桑罵槐非常高明」、「這個公告夠ㄎㄧㄤ」、「這是諷刺社區養狗的飼主水準低下，不配當人？」。