大陸封城停工衝擊顯現，銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)5月合併營收為4.77億元，月減12.9%，隨著上海等地全面復工，騰輝-KY表示，可望帶動市場需求逐步回溫。

騰輝-KY自結5月合併營收為4.77億元，月減12.9%，年減31.31%，騰輝-KY表示，5月持續受到中國封控措施拖累，加劇各種電子產品供應鏈斷鏈，物流也嚴重停滯，造成客戶拉貨放緩或是取消，加上俄烏戰爭延長危及到歐洲汽車製造及消費，釀成晶片需求不足加劇、組裝廠供應鏈長短料，致使汽車銷售量大幅下滑，散熱材料訂單需求減少，累計前5月合併營收為27.44億元，年減7.68%。

騰輝-KY散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位，並持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻、高速/低損耗材料，及IC封裝基板的老化與探針板終端應用都有顯著成長，基於中國政府挽救經濟政策出爐及上海逐步解封，未來有望帶動市場需求逐步回溫。

騰輝-KY表示，今年以來市場存在諸多風險干擾，公司除持續密切觀察整體市場變化外仍致力於新品、新應用開發及挹注材料認證，朝正面發展，並且受惠於產品組合優化策略奏效，毛利率及獲利率已逐步回升，成長足以期待。

展望2022年，騰輝-KY表示，世界主要大國競相增加軍備支出，應用於軍工及飛機等高信賴度的聚醯亞胺(PI)基板預計將因此受惠，另外在半導體測試應用的老化板及探針板訂單已逐月增加，成長性相當可期。高階散熱應用于印度市場高階電動摩托車有顯著成績，對比台灣早年摩托車在步入小康的高成長及碳排放限縮要求大背景下，對於全年度的整體營運績效貢獻，我們仍然深具信心將會持續且穩定的成長。