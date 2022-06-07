過去白河水庫枯水期蓄水率掛0，總是引起熱議，水利署南區水資源局解釋，係於近年淤積嚴重，為了恢復庫容，進行空庫清淤的關係。而歷經4年第一階段的更新改善工程，已達標清淤270萬立方公尺，南水局正提報第二階段計畫，最快明年設計、施工，盼恢復庫容至2000萬立方公尺。

白河水庫1965年興建完工時，有效庫容為2253萬立方公尺，但由於淤積日益嚴重，如今剩不到2000萬立方公尺，南水局、農水署嘉南管理處等單位攜手合作，透過前瞻基礎建設計畫經費補助，辦理為期4年的第一階段更新改善工程，從2019年至今已標清淤270萬立方公尺，超過原計畫的清淤總量250萬立方公尺。

嘉南管理處白河水庫分處指出，經過這幾年的更新改善工程，包含水庫清淤、繞庫排砂及河道放淤，去年10月測量，白河水庫的有效庫容已經達到1307萬立方公尺，此外供灌情形也已改善許多，二期作固定供水至東山糞箕湖、頭前溪及白水溪灌區。

白河水庫第一階段的更新改善工程完成後，第二階段工程已於今年3月通過環評程序，南水局正提報計畫爭取預算中，期程7年，最快預計明年起辦理相關設計及施工。

南水局表示，第二階段計畫除透過水庫清淤恢復庫容外，也藉由越域引水，從嘉義縣中埔鄉設置攔河堰引取澐水溪的剩餘水量，引至白河水庫蓄存調度；同時，配合水庫下游河道保護工作，整體提升水資源利用效益及河防安全。

南水局副局長王瑋說，白河水庫供水標的以農業灌溉為主，以近10年供水情形統計分析，農業用水平均每年2000萬立方公尺，公共用水平均每年則45萬立方公尺，待第二階段計畫完成後，不僅能穩定既有灌區灌溉用水外，預計每日可增加2.8萬立方公尺的公共用水，對南部整體水資源調度將有所助益。