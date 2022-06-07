中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今天與日本國家安全保障局長秋葉剛男通話時說，當前中日關係「新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視」，雙方要「把握正確方向」增進安全互信。

根據中國外交部官網，秋葉剛男在通話中表示，日方願與中方深化合作，「妥處分歧」，就雙邊敏感和國際熱點問題加強溝通，共同構築建設性、穩定的日中關係。

同時，楊潔篪在通話中，還闡明了中方在台灣、涉港、釣魚台等議題上的原則立場，雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見。但中國外交部官網公布的訊息中，沒有提到相關的具體內容。

楊潔篪說，今年是中日「邦交正常化」50週年，兩國關係行至重要歷史節點。2021年10月，中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄就推動構建「契合新時代要求的中日關係」達成重要共識，為兩國關係發展提供了「指引和遵循」。

他表示，當前中日關係「新老問題交織凸顯」，困難和挑戰不容忽視。雙方要「把握正確方向」，堅持合作共贏，著眼長遠大局，增進安全互信，共同努力將一個穩定、健康、強韌的中日關係帶入下一個50年，共同維護地區和平與繁榮。（編輯：邱國強/周慧盈）1110607