全球成長最快智慧型手機品牌realme實現年初喊話進軍台灣高階市場前五目標，4月憑藉realme GT2 Pro新機熱銷，拿下10000-20000價位帶線上出貨量第四，今（7）日再添新成員，分別為realme GT Neo3與首度於台灣推出Neo T系列產品─realme GT Neo 3T，加碼再獻realme Buds Air3利曼色特別款，瞄準618年中最大促銷檔期，以飆速暢快的旗艦性能，打造全民電競風潮。

憑藉極致性能和賽車設計知名的GT Neo系列，推出便獲眾多遊戲愛好者支持，達到全球年銷量2百萬台的肯定，為回饋用戶，realme傾心竭力推出新一代潮玩電競旗艦realme GT Neo3，外觀沿襲GT系列一貫賽車元素設計，此次將具有速度象徵的賽道雙條紋應用於手機背蓋，為致敬賽道經典，GT Neo3顏色命名分別取自世界兩大知名賽道–「利曼」和「銀石」，象徵暢速的極致性能如同賽道上飆悍的速度表現，採用AG玻璃工藝的手持握感更是格外細膩溫潤，且也不易殘留指紋。

ealme GT Neo3除具有彰顯速度的外觀設計，內在性能也以黑科技力顯現GT精神，搭載全台首發聯發科天璣8100 5G處理器，長時間高效運行，也能保持低功耗和穩定性能表現，再配備使手遊體驗宛如開外掛的獨立顯示晶片，智慧將遊戲幀率提升，讓手機在60fps效能運作下，透過晶片助攻，帶來120 fps高流暢表現，飆速順手之餘，還能降低處理器負載，進而降低功耗，延長續航時間，再加上開啟GT模式3.0，即能最大化天璣8100的旗艦效能，而為確保長時間遊玩品質，散熱技術採用類鑽石冰芯散熱系統Plus，使核心溫度最高降低19℃，保持最佳溫度水平，面面俱到打造一款為玩家而生的電競旗艦機。

今日偕同GT Neo3登場的還有同步全球首發新機–realme GT Neo 3T，背蓋承襲GT系列一貫設計語言，將跑車賽事中常見的經典格紋旗幟還原於背蓋上，以市場罕見的潮玩方格旗設計，打造出潮流與速度感兼具的最潮電競機；性能上則同樣彰顯潮玩電競旗艦精神，搭載高通口碑最佳Snapdragon 870 5G處理器，並配備有感控溫的類鑽石冰芯散熱系統，使效能高速運行的同時，能持續帶來均衡穩定的遊戲表現，此外，GT Neo 3T還貼心加入手遊玩家喜愛的DRE 動態記憶體拓展技術，讓記憶體從原先的8GB擴展至13GB，玩遊戲期間就算背景同時開啟多個APP，也能順暢運行不卡頓。

除realme GT Neo3系列雙機，號稱「降噪天花板」的realme Buds Air3同步發表限定配色─利曼特別版，與GT Neo3利曼同名，採用同款藍色雙條紋設計，為潮流與科技碰撞出的潮酷火花進行詮釋。realme Buds Air3將旗艦級降噪技術越級下放，達到同價位最高42dB主動降噪表現，並越級導入4千元以上產品才有的抗風噪技術，能智慧辨識並抑制風切聲，有感降低風聲干擾，同時為全球首款通過德國萊茵TÜV降噪認證的真無線藍牙耳機，打造同價位最有感降噪體驗。