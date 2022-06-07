統一發票中獎是許多民眾的生活小確幸，財政部北區國稅局表示，今（111）年3-4月期統一發票已於5月25日開獎、6月6日起可兌獎，但許多民眾在對獎時才發現紙本發票破損或模糊不清，該怎麼辦？關鍵就是找開發票的業者補印該張發票。

依照我國統一發票給獎辦法第11條第1項第3款規定，由原開立發票之營利事業證明其收執聯與存根聯所記載事項確屬相符或電子發票證明聯所記載事項無誤後，該張發票才可兌領獎金。

官員指出，當民眾發現中獎之電子發票證明聯毀損時，可至財政部稅務入網「財政部稅務入口網」或洽國稅局查詢原開立統一發票營業人，再持已損毀的統一發票至該營業人營業處所，經該營利事業核對無誤後，提供加註「補印」兩字的電子發票證明聯，民眾即可持補印電子發票證明聯至代發獎金單位兌領獎金。

但如果紙本發票損毀或是遺失，導致無法辨識統一發票字軌號碼，則民眾可能因無法查得開立發票營利事業，而喪失對獎的機會，與千萬元獎金擦身而過。

官員也提醒，民眾以紙本電子發票對中1千元五獎，以及200元六獎者，可利用財政部統一發票APP快速領獎功能兌獎，也可至四大超商、全聯、美聯社等實體通路兌領獎金。

但紙本發票對中4千元四獎～20萬元頭獎、200萬元特獎、1千萬元特別獎者，只能到實體通路如第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等兌領獎金。

官員建議，民眾在消費時盡量以載具索取雲端發票，開獎時系統即可自動對獎，省時又便利，而且不用怕遺失或損毀。

為提升民眾兌領統一發票中獎獎金便利性，財政部自108年1月1日起推出統一發票兌獎APP（下稱兌獎APP），民眾只要下載兌獎APP，可利用兌獎APP申請手機條碼、捐贈雲端發票、可於發票存摺查看雲端發票明細、匯集手機條碼及歸戶其他載具（如：悠遊卡、會員卡及信用卡等）、設定中獎獎金自動匯入帳戶、自動對獎及中獎主動通知等，提供五獎、六獎及雲端發票專屬百元獎24小時兌領獎服務，民眾領獎不用出門，不受代發獎金單位營業時間之限制。

另為鼓勵民眾消費索取雲端發票，自111年1-2月期起，雲端發票專屬獎500元獎由100萬組提高為165萬組，加上原來的100萬元獎30組，2,000元獎1萬6,000組，800元獎10萬組，雲端發票總獎金高達9.67億元。