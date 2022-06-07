確診遺體是否應趕在24小時內火化引發外界討論，過去中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不斷澄清，沒要求24小時內處理遺體，不料今（7日）他坦承，24小時內火化是對的，「我們希望速度快，只是沒有明寫要24小時內」，再度引起PTT鄉民不滿，「當官的把話講清楚很難嗎」、「被罵又轉彎，不愧是幹話王」。

針對確診遺體24小時火化爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日不斷澄清，中央從未要求遺體要在24小時內火化，僅說盡速處理，不料今天又改口，「不是說24小時內火化是錯的，那是對的，我們希望速度快，只是沒有明寫要24小時內」。

相關新聞被轉發到PTT八卦板上，引來大批鄉民砲轟，「這咖真的知道他在講什麼嗎」、「當官的把話講清楚很難嗎」、「塔綠班翻車現場」、「所以今天的部長在打臉昨天的自己嗎」、「又轉彎？能不能有點擔當啊」、「被罵又轉彎，不愧是幹話王」、「所以到底要不要在24小時內火葬，說清楚」。

陳時中在疫情記者會上解釋，過去要求醫療院所在處理確診遺體時，為避免傳染、確保殯葬工作人員安全，規定屍體裝入兩層屍袋後，必須以稀釋漂白水擦拭，不得再打開，最後依傳染病防治法盡速火化。

陳時中說，他能理解這樣做，會讓部分家屬無法瞻仰遺容，也對親人感到遺憾、不捨，但考慮到遺體有傳染風險，仍須依《傳染病防治法》規定，盡速送往火化廠，在不影響火化場量能及日常工作下，以24小時為原則，「盡量在24小時內完成火化」。