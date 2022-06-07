思科今日宣布林岳田（Steven Lin）為新任思科大中華區副總裁暨台灣總經理，向思科全球副總裁暨大中華區行政總裁黃志明匯報其工作，並負責台灣地區的策略規劃以及銷售業務，帶領傑出團隊持續推動台灣這個高潛力市場的業務成長。

林岳田擁有超過24年的豐富IT產業經驗。他曾領導思科台灣的商業、企業、服務供應商以及公共部門業務，獲得客戶肯定並完成多項跨技術商業專案。不僅如此，林岳田對金融業、高科技製造業、零售、運輸、公部門及智慧醫療等台灣重要市場領域，具備豐富的產業知識與經驗，並運用優異的領導管理能力與營銷業務才能，為思科台灣過去20年的業績成長，立下顯赫戰果。

重回思科任職前，林岳田在2020年至2022年擔任Hitachi Vantara台灣總經理，期間累積了更多的領導經驗與市場歷練，將以更全面的洞察與視角鞏固思科在業界的領導地位，並持續深耕台灣市場，透過思科的創新技術協助台灣企業實現更全面的數位轉型。

思科全球副總裁暨大中華區行政總裁黃志明表示：「我很高興歡迎林岳田回到思科團隊。今時今日，業務轉型不再依賴單一解決方案，而是講求透過整合的跨技術平台來無縫、彈性地支援客戶需求。對於人才，我們同樣講求靈活與足智多謀。林岳田具備豐富產業經驗，擁有長期貢獻業務成長的紀錄，又曾建立屢獲佳績的團隊，他無庸置疑是思科需要的人才。我們相信林岳田會持續為思科台灣帶來成長動力，帶領團隊創造成功新紀錄，建立嶄新的里程碑。」

思科大中華區副總裁暨台灣總經理林岳田強調：「對於重返思科服務我感到十分榮幸，這間公司一直以來都是優秀的組織。近年，因應新興的混合工作模式崛起，數位轉型加速發展。如何提供能完美迎合業務夥伴與客戶需求的服務，並帶領雙方在數位時代共同向前，是非常重要的。今後，憑藉思科在台灣深耕多年的穩固市場基礎，我很期待能與團隊持續強化合作夥伴的生態圈，為客戶帶來思科最頂尖的解決方案，持續幫助在地用戶從現代化技術獲取最大的業務效益。」