不少演員在疫情間因演出取消無收入，開始兼差做劇場以外的工作。（趙雙傑攝）

紙風車劇團在文化部、中國信託的支持下，開辦「劇場不斷氣，一起活下去」人才培力共創計畫，招募80位劇場人一起上課進修，為期一個月，提供3萬元實務共創費。（趙雙傑攝）

因疫情取消許多場演出取消，演員一時間頓失收入來源，開始從事副業維生，紙風車劇團創辦人李永豐擔憂好不容易培養起來的劇場人才會流失，因此在文化部、中國信託的支持下，開辦「劇場不斷氣，一起活下去」人才培力共創計畫，招募80位劇場人一起上課進修，為期一個月，提供3萬元實務共創費。

紙風車文教基金會董事長小野表示，紙風車雖然還有負債，但最近一直逆向操作，不只大舉招才，現在還串連各方力量，辦理人才培力，他表示，董事會已有共識，一個30年的團隊不能任意停止，「紙風車多年來走遍全台鄉鎮演出，是社會各界共同支持的心血，不能任意說要停就停，現在在疫情間遇到困難，更是要一起想辦法，和劇場界一起撐下去。」

此一培訓計畫也獲得文化部支持，文化部長李永得表示，表演藝術的工作型態特殊，在作品還沒問世前，就先投入成本和人力創作，「有時候一年是以固定幾場表演作為全年收入，平常都在下苦功排練，但表演卻因為疫情取消、延期和退票，一年寄望的表演收入完全落空。成本投入，收入瞬間沒了，該怎麼辦？這時政府和企業能夠站出來幫忙，我想這是對文化力量、文化的延續是有很大的幫助。」

紙風車資深演員鄒宜忠表示，他疫情間開始兼差跑外送，希望能夠撐下去，「而我不想要放棄演員工作，希望疫情過去之後，還有機會演給更多孩子看。跑外送時間很彈性，我隨時可以在回到劇場。」

跟紙風車下鄉超過百場演出的演員王為也表示，他也在疫情間兼差負責運送屠宰場切割好的雞肉，從凌晨開始工作，到7點結束回家，下午再進劇團排練，他表示，「很多劇場人因為疫情轉行，但我選擇找堅持，等待再回到劇場的時機點。」

中國信託商業銀行行政長高人傑表示，中信長年支持紙風車上山下海演出，「紙風車讓中信不只是銀行，更是個接地氣得社會企業，在百年大疫時刻，這次的計畫等於是又為藝文界送上一個大釣竿。」

紙風車文教基金會執行長任建誠表示，3年經驗以上的劇場自由工作者皆可報名，預計招收80名兩班，分為演員進修、技術進修兩班，即日起至14日開放報名。