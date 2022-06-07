高雄一名女老師與男友親密時，疑似遭男友設計、刻意不戴套害懷孕，事後不爽男友不聞不問，還不斷狡辯難過引產還告男友、求償60萬元。高雄地院審酌男方對話紀錄承認「衝動犯錯」，判賠10萬元，可上訴。

女老師和男友2020年7月交往，兩周後兩人決定發生關係。上床前，女老師特地交代男友一定要用保險套，男友答應，還在女老師面前撕開保險套，還故意說「我戴好了！」。結果才剛開始2分鐘，女老師察覺有異立刻喊停，發現男友竟然偷偷拿掉保險套，當下氣得毫無性致。

隔月女老師發現月經沒來，到婦產科檢查，發現已經懷孕5周。女老師不希望在沒有經濟基礎、心理沒準備好的狀態下生產，難過的請醫師開墮胎藥幫她流產。4天後女老師流產成功，但身體開始出現不適，覺得男友對她墮胎一事雖然多次道歉，但幾乎漠不關心，死心之餘決定提告求償。

女老師強調，希望避孕就是因為知道自己不想要有小孩，不想要結婚。她還沒達到自己想要的目標，沒辦法承受孩子生下來後的生活及工作的改變，還有金錢壓力。但女老師的男友阿國竟強調當時他並未射精，否認女老師懷孕是他沒戴保險套所導致。

法官認為，雙方在發生關係前就協議要戴保險套，女性就受性自主決定權的保護。審酌女老師男友多次用訊息向女老師道歉，表示自己「衝動犯錯」，認定不法侵害女老師的性自主決定權，衡量兩造財力，判女老師男友須賠償10萬元，全案仍可上訴。