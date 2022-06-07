整理家中舊物有時候會有意外之喜，尤其發現長輩早年物品時，往往都會考究其來歷。一名網友日前在老家收拾東西，發現一張民國47年的支票，金額1萬400元，引起網友熱烈討論，不少人看了金額驚呼「這金額可以買房子」、「47年10400應該可以買一棟房了」。

這名網友在臉書平台「爆系知識家」發文，他最近整理老家東西時，發現一張阿公留下的民國47年的支票，付款地為台北市太原路「台灣第一商業銀行建成分行」，金額為1萬400元。且原PO還透露不只一張，每張都一萬多，「請問這個可以換錢嗎？」。

文章曝光，掀起網友一番熱議，「你阿公有錢人，支票不去對」、「可以當傳家寶」、「直接問銀行就好了」、「這就證明了，你曾經也是咬著金湯匙的富二代」、「阿公再次證明有錢就是任性」。

另外，有網友惋惜表示這張支票已經過期失效，「早就過期了」、「支票只能一年」、「以現在的票據法，可能無法，支票一年限期」、「失效了」、「若是沒有額外註記的普通支票，其兌現期限為自發票日起開始算1年，逾時即失效」。

也有人從換算幣值，驚呼當年這筆錢能夠買一棟房子，更何況原PO還透露不只一張，「可惜你阿公不是在民國47年用一萬多買忠孝東路的房產」、「這在當年在台北買個房子漲到翻掉」、「47年10400應該可以買一棟房了」、「這金額可以買房子欸」、「換算現在價值500萬左右」。