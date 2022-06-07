香港民意研究計劃公布香港特首及主要官員最新評分，香港特首林鄭月娥得分從3月低位繼續上升，最新有36分，較4月30日至5月6日調查上升1.4分，支持率淨值為負60個百分點，上升3個百分點。而局長方面，香港保安局局長鄧炳強支持率達44個百分點，是支持率淨值最高的局長。

香港民研在5月31日至6月5日進行調查，以電話隨機訪問1000位民眾，顯示林鄭月娥評分連升3個月，由3月初低位26.6分上升至最新36分。

林鄭月娥支持率按月上升3個百分點至17個百分點，反對率輕微下跌至負77個百分點，支持率淨值為負60個百分點，按月上升3個百分點，另有27％受訪者給予林鄭月娥0分。

局長方面，調查顯示鄧炳強支持率達44個百分點，反對率為34個百分點，支持率淨值為10個百分點，較3月7日至11日調查上升11個百分點，是支持率淨值最高的局長，次高為香港環境局局長黃錦星，支持率淨值有7個百分點。

支持率淨值最低的局長為香港教育局局長楊潤雄，為負24個百分點，較3月調查上升5個百分點，其次為香港食衛局局長陳肇始，為負19個百分點。

林鄭月娥即將卸任，香港民研也公布歷任特首民望，首任香港特首董建華為51.9分，香港第二任特首曾蔭權為58.1分，香港第三任特首梁振英為43.6分，林鄭月娥為39.1分。

至於此屆港府的局長民望，最高為香港公務員事務局前局長羅智光，任內平均支持率淨值為14個百分點。現任局長最高為商經局局長邱騰華，有8.8個百分點。最低為香港民政事務局前局長劉江華，為負23.2個百分點，其次為香港教育局局長楊潤雄，為負22.8個百分點。