陽明海運第六度榮獲溫哥華港務局(Vancouver Fraser Port Authority)的肯定，獲頒2021年度Blue Circle Awards殊榮，頒獎典禮於今(2022)年5月31日於溫哥華舉行，由陽明海運駐加拿大總經理陸振雲代表出席受獎。

陽明海運自2014年開始參與溫哥華港務局所推動的EcoAction Program 環境保護計畫，該計畫旨在鼓勵各航商於溫哥華港口實施自主性環保措施以降低排放量並減少碳足跡，每年遴選出績效優良的航商頒發Blue Circle Awards獎項；陽明海運自有船舶配有岸電系統等多項環保設備，船舶靠港時可改以岸電系統供電，進而減少燃油所產生的氣體汙染排放，在油價高漲時代更可降低燃油成本，省油及環保兩大目標可同時達成。

陽明海運長期關注環保與永續議題，嚴以遵守國際環保法規及公約，並積極參與各國相關計畫，以SDG7可負擔之能源、SDG13氣候變遷、SDG14海洋生態等目標，針對船舶管理、法規落實、節能減排管理、海洋生態等層面加以實踐，期以達成符合公司治理與國際環保標準之永續經營目標。