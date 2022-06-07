台灣海軍史上第一支「布雷艇中隊」

台灣海軍的布雷訓練顯示，其中至少有1艘新服役的布雷艇上，裝備有第二次世界大戰時期的MK-6型水雷。

據《動力》（The Drive）網6日報導，儘管有各式現代水雷可供台灣的布雷艇使用，但台灣海軍決定，要採用核心設計可追溯到1917年的水雷，無疑耐人尋味。

從演習中拍攝的照片顯示，台灣海軍所使用的，很可能是美製MK- 6號15型水雷。而美國海軍水雷協會說，這是MK- 6號14型的惰性訓練型。

分析指出，台灣海軍在訓練時採用MK- 6號15型水雷顯示，未來萬一爆發台海衝突，他們可能打算使用現役的14型。美國國防大學國家戰略研究所（Institute for National Strategic Studies）的唐安竹（Drew Thompson）說，台灣儲備的MK- 6水雷會定期翻新，但數十年前設計的關鍵似乎大都沒有改變。

有趣的是，台灣最新的布雷艇是針對投放各式較現代的水雷而設計。今年1月時，台灣預定打造的4艘快速布雷艇中，有兩艘已正式服役成軍。對台灣海軍來說，這成軍儀式象徵著歷史時刻，而其中有兩個主要原因：首先，它開啟了台灣海軍自動布雷的時代。

當時總統蔡英文提及，這是中華民國海軍 史上，首次建立布雷艇中隊。她說，以往海上的布雷作業，都是由海軍官兵乘坐登陸艇，以人力投放。除了布雷的速度有限，當海象惡劣時，任務的執行難度也更高。她說，由龍德公司打造的布雷艇，加上中科院研發的自動化布雷系統，不僅更能抵抗風浪，海軍在執行布雷作業時，也更能迅速確實達成任務。

其次，海軍192艦隊布雷大隊，第1、第2布雷艇中隊成軍，這是中華民國海軍史上，首次建立布雷艇中隊。而每艘布雷艇設有4條自動化布雷軌道，每條軌道都有一具自走推車，操作人員可以透過遙控器，或布放操控台，將水雷自軌道上推送至艇艉執行水雷布放。

分析指出，儘管台灣快速布雷艇才成軍不久，但MK-6型水雷卻已存在超過1世紀。自從它推出以來，至少有15種不同版本。

不過，儘管MK-6型水雷老舊，但卻經過實戰驗證，也無疑十分危險。萬一兩岸爆發衝突，台灣會需要所有可以用得上的水雷。起碼在台灣周遭海域廣布水雷，可以減緩對岸兩棲作戰的攻勢，並爭取反擊和等友軍馳援的寶貴時間。