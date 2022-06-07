中國銀行間市場交易商協會日前發布《關於開展轉型債券相關創新試點的通知》，擬創新推出轉型債券，進一步豐富綠色金融與轉型金融產品。專家認為，轉型債券的推出將更好應對氣候變化目標，支援傳統行業綠色低碳轉型。

與此同時，上海證券交易所近期修訂發布特定品種公司債券指引，新增推出低碳轉型債券、低碳轉型掛勾債券品種。指引落地後，華能集團、寶鋼股份、華魯集團率先發行了首批低碳轉型／低碳轉型掛鉤公司債券。

上交所相關業務負責人表示，這是繼綠色債券之後，上交所全新推出的用於支持經濟社會綠色發展的債券品種，有助於進一步豐富ESG債券品類，提升債券市場服務國家戰略和實體經濟能力。

市場人士表示，綠色債券的支持範圍界定較為嚴格，一般而言更適用於清潔能源、環保行業等本身具有較強綠色屬性的產業領域，對於更大範圍的經濟結構轉型，尤其是煤炭、火電等傳統高碳行業的支持較為有限。而高耗能、高排放行業目前在國民經濟中占比仍較高，相關行業將長期面臨較大的轉型壓力，同時也伴生巨大的融資需求。

轉型債券是指為支持適應環境改善和應對氣候變化，募集資金專項用於低碳轉型領域的債務融資工具。中國銀行間市場交易商協會表示，轉型債券是綠色金融的有益補充，也是可持續金融的子品種。發行轉型債券需在募集資金用途、轉型資訊披露、協力廠商評估認證和募集資金管理4項核心要素等方面滿足相關要求。

在募集資金用途方面，轉型債券募集資金應專項用於企業的低碳轉型領域，重點推動傳統行業轉型升級。根據生態環境部《關於做好2022年企業溫室氣體排放報告管理相關重點工作的通知》，試點領域包括電力、建材、鋼鐵、有色、石化、化工、造紙、民航8個行業。主要支持兩類專案和經濟活動：已納入《綠色債券支援專案目錄》但技術指標未達標的項目；與碳達峰碳中和目標相適應，具有減汙降碳和能效提升作用的專案和其他相關經濟活動。