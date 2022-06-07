美國亞利桑那州3名員警被指控看著男子比金斯（Sean Bickings）活活溺斃。

美國亞利桑那州一名男子5月底在3名警察面前活活溺斃，他溺水期間不斷喊救命、強調自己溺水了，警察都未立即上前營救，最終不幸溺死。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《亞利桑那共和報》（Arizona Republic）報導，亞利桑那州近日發生警察未及時營救溺水民眾的執法爭議。事件發生在當地時間5月28日清晨，約莫5時左右3名警察因為一起紛爭而前往坦佩鎮湖（Tempe Town Lake），了解34歲男子比金斯（Sean Bickings）與妻子的爭吵情形。

根據警方3日公布的隨身秘錄器部分畫面，警方到場後，比金斯的妻子稱兩人只是有些意見不合，丈夫並未動粗。警察隨後走向比金斯，詢問夫妻倆的住址及確認是否被通緝等前科，這些都只是警察上前盤查的例行作業。

約5時12分，比金斯爬過人行道旁的金屬圍欄、走向人工湖，他告訴警方要去游泳，「我可以走了，對吧？」一名員警回應「你不能在這座湖游泳」。

不過比金斯仍進入湖中，當他持續往湖中央游去後，一名警察問另一名員警：「你覺得他能游多遠？」

警方的秘錄器畫面就在這裡打住，稱後續畫面不適合公開，僅以逐字稿交代事件發展。

美國亞利桑那州男子比金斯（Sean Bickings）溺斃前不斷哀求警察救他。

警方指出，比金斯約在游了90至120英尺（約27至36公尺）後開始求救。根據逐字稿，比金斯說，「我要溺死了，我要溺死了」，一名警察回應，「不，你才沒有。」

警方要比金斯繼續游，並抓住標塔，當比金斯二度求救表示自己快溺斃、無法游向標塔時，其中一名員警還回應：「OK，我不會跳下去追你。」比金斯於是開始央求員警救他，「拜託救我，拜託、拜託、拜託，我碰不到，噢老天，拜託救我，救我。」

“I’m not going to help you”



Three cops in Arizona watched a Black man drown, and did nothing



A local unhoused person, Sean Bickings was only 34https://t.co/zLk2O5a7h5



The why is in the thread (hint: it’s obvious) — AWKWORD (@AWKWORDrap) June 6, 2022

當比金斯溺水時，他的妻子開始懇求警察救人，不過員警卻要她冷靜，否則要逮捕她，女子仍持續央求員警跳入湖中救人，警方仍要她閉嘴，比金斯的妻子說：「我非常焦慮，因為他就在你們眼前溺水，而你們不幫忙。」這時另一名警察表示，比金斯已經沒浮出水面達30秒。

當地消防局約在上午11時30分左右將比金斯打撈上岸，他被當場宣布死亡。

針對這起事件，警方最初指出比金斯是在員警發現有3份未執行的逮捕令後跳入湖中，試圖躲避追緝。當局形容比金斯溺斃為「悲劇」，表示已對這起事件展開調查，目前3名員警也被處以帶薪行政休假處分。

美國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）民運人士威廉斯（Jamaar Williams）痛批這起事件就是警察暴力。