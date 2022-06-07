外資今天在台股賣超金額又擴大逾百億元新台幣，賣超159.2億元；台股收盤加權指數下跌近百點，失守5日線。台北外匯經紀公司新台幣匯價今天收盤則再貶破29.5元心理關卡，以29.514元收盤，貶值9.9分。Nasdaq及美國10年期公債成為美元指數短期波動觀察指標。

市場預期FED在6月恐將再升息2碼，處理通膨問題成為FED的首要任務。5月美元波動幅度較大，也造成非美貨幣升貶區間擴大。6月是否會重蹈5月覆轍？Nasdaq和10年期美債殖利率變化為觀察重點。

美股Nasdaq在5月初由12000餘點下跌，至5月20日下跌了1000點，但5月底又跌深反彈急拉了1000餘點，Nasdaq指數的波動，也成為美元強弱的短線重要觀察指標。

而在美國公債殖利率方面，5月20日至月底，10年期公債殖利率一度跌到2.7%~2.8%，美債殖利率下跌期間，美元指數則由103向下回測到101附近。5月美元指數最高一度在月中站上105，但觸及高點後則呈現走貶。

匯銀分析，除上述的指標外，目前投資人聚焦在本週五公布的通膨數據，使美元避險吸引力增加，週一美元指數上漲0.26%，至102.43。此外，中美貿易戰的發展也受到矚目，美國貿易代表戴琪表示，對抗通膨不是聚焦在中國關稅就可以解決的，拜登政府內部對於是否削減部分中國輸美商品關稅展開仍在辯論當中。