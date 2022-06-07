臺南市政府與日本元氣集團所屬子公司台灣元氣村長照社團法人於2022年6月7日簽約合作「衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心委託民間經營管理(OT)計畫」，並藉力仁寶(2324)，共同建構「長期照顧多層級且連續性照顧環境之多元長照中心」，以「醫療、長照、教育」為核心，導入日式精緻照護手法與仁寶智慧科技應用，深入鄉里照顧長輩，達到「長壽共生的和諧社會」願景。

自2022年起，仁寶智慧照護布局從國內擴展至國際市場，為跨台日合作，仁寶積極投入了解日本長照文化及以家為核心的照護理念，將日式照護流程化與資訊化，構建出多機能服務整合體系，並支援長照醫療資源中心。「仁寶i照護」融入日式精緻照護精神，整合雲端技術、物聯網AIoT、大數據、安全環控、床邊照護偵測和教育平台，提供給居服、日照、和住宿型機構的最佳場域應用，真正落實多元長照服務。

仁寶徐睿鈞副總經理表示，對於下一步國際市場的發展挑戰，感謝千家的長照業者和5萬名教育平台會員的支持與愛護，榮獲「國家醫療品質獎銀獎」和「SNQ國家品質標章認證」，將繼續以高度信心推動整合型多元長照服務，成為產業新標竿。仁寶協同跨國場域合作及政府的並肩作戰，整合台日跨國最全面的多元長照服務內容，期許促進長者健康和緩解長期照護壓力，打造在地長輩能舒適安老的友善環境。