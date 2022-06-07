東研信超(6840)5月合併營收為0.72億元，年增13.27％；累計前5月合併營收3.55億元，年增12.22％，今年持續保持單月、累計營收均達雙位數年成長的表現。東研信超指出，在5G、WiFi6/6E的檢測占比持續提高，台灣及大陸兩地營運單位相關檢測訂單均維持供不應求情況，帶動公司營收穩健成長。

5月雖受大陸華東地區實施封控，當地客戶居家辦公影響，造成公司實驗室租賃時數減少，以及營收認列遞延，但大陸華東地區占營收比重有限，且已安排測試工程師提前進駐公司，維持檢測工作不中斷，大陸華東地區營收遞延的部分，預計6、7月份就能認列。

東研信超預期未來在5G滲透率逐步提高且應用範圍普及下，配合相關產品及機種推陳出新，將帶動檢測需求大幅增加；為了提升檢測產能及服務品質，東研信超日前已陸續擴充台灣汐止及東莞松山湖共3處EMC、RF、Safety檢測實驗室，東莞松山湖今年第一季已加入營運，汐止廠區現亦有一座電波暗室完成，並已投入WiFi Throughput客製化檢測，其他汐止廠區新擴實驗室，也已於日前通過TAF場地查核，最遲6月底前能加入RF強制性法規的檢測行列。

下半年原屬檢測產業旺季，東研信超訂單能見度已可看到第四季，尤其在5G、WiFi6/6E檢測機種數增加，測試單價亦提升下，公司營收成長動能穩定，加上5G、WiFi6/6E等檢測訂單的毛利率更高，更有助獲利的提升。