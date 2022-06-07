國姓鄉糯米橋休閒農業區，在921地震後興建音樂水車，成為重建家園的象徵，事隔20多年水車損壞停止轉動；水土保持局重新修復音樂水車，搭配景觀綠美化與步道，營造舒適友善的休憩空間，獲得2022年建築園冶獎肯定。

糯米橋休閒農業區發展協會常務理事指梅峻譯表示，國姓鄉北港村早年水車灌溉系統完整，有「水車故鄉」之稱，音樂水車更是921震災後，居民胼手胝足重建家園的精神象徵，還被譽為全台13座音樂水車中最悅耳動聽的1座，音樂水車修復後重新轉動，每逢整點就會敲響旋律多變的鐘聲，透過北港溪的峽谷回音，更有餘音繚繞的效果。

水保局南投分局長陳榮俊指出，糯米橋休閒農業區是國內重要的體驗旅遊區，因此除修復音樂水車，更加值營造周邊環境，透過景觀綠美化與友善步道，串聯縣定古蹟糯米橋，廣場點綴躍動的音符，營造寬闊舒適的遊憩空間及小農市集。

國姓鄉公所在今年完成糯米橋夜間光廊工程，讓入夜後的糯米橋與音樂水車展現浪漫氛圍，每晚9點，繽紛多彩的光影投射在糯米橋及音樂水車上，讓人目不暇給，也是夜間限定的體驗。

水保局長李鎮洋表示，糯米橋休閒農業區內有多家休閒農場、咖啡館、特色餐廳與民宿，合力開發4大特色體驗遊程。遊客可以到百勝村體驗親手烘豆、啜飲精品咖啡；糯米橋咖啡工坊，雕塑療癒的小品真柏盆栽；阿坤香茅工坊享受足浴，與製作香茅絲瓜皂的樂趣；新豐農場手作冷泉米爆米香等，洽詢預約遊程及體驗聯絡人梅先生0938-997203，協會聯絡人黃先生0928-338671。