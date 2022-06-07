以15種國產農產品及加工品組成台灣圖樣。（洪靖宜攝）

以15種國產農產品及加工品組成台灣圖樣。（洪靖宜攝）

有感於今年國內許多農作物歉收，影響農民生計，加上疫情蔓延影響民眾生活安寧。高雄市前鎮區紅毛港城隍廟辦理「城隍祐農，為台灣祈福」活動，希望為台灣祈福。更特別的是現場以15種國產農產品及加工品組合出長10米、寬3米大型台灣圖，為農民宣傳，鼓勵大家用行動支持購買國產農產品。

高雄市前鎮區紅毛港城隍廟7日辦理「城隍祐農，為台灣祈福」活動，現場包含立委許智傑、議員鍾易仲、黃捷等人都到場響應祈福。籌辦祈福活動的城隍廟常務監事蘇登呼表示，城隍廟的主神大城隍爺公掌管全國水災、旱災、瘟疫等，今年農產品受到天候影響歉收，加上疫情影響，所以才辦祈福活動，希望為台灣農業及農民祈福。

立委許智傑也提到，目前因為疫情，還有今年雨水多，農作物量產不足，希望藉由祈福和推銷，幫助辛苦的農民。市議員鍾易仲也說產量不佳是農民心中的痛，希望能透過祈福和宣傳，讓農民辛苦結晶未來能順利銷售到全世界。

更特別的是現場擺出用百分之百國產農產品拼湊出台灣圖樣，包含木瓜、鳳梨、紅龍果、芝麻糖、紅豆等，一共使用15種國產農產品及加工品，組合出長10米、寬3米大型台灣圖，這些產品來自南部6個農會4個合作社及農場，各個大有來頭，大力推銷「地產地消」，支持國產農產品。

廟方希望藉由宣傳引起許多民眾興趣，透露已經有不少人詢問商品可以在哪裡購買。活動完成後，台灣圖農產品也會捐給弱勢團體，及城隍廟附近小學，用實際行動幫助農民。