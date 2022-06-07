台股2022上半年頻遇逆風，經歷戰事、疫情、升息等打壓股市，猛烈的跌勢讓市場氣氛悶到極點。中信投信總經理張裕澤7日表示，今年上半年一波總修正後，台股本益比已來到5年平均值的兩倍標準差之下，甚至是近十年最低評價。看準撿便宜的投資價值，中信投信推出中信臺灣智慧50 ETF（00912），追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」，是國內第一檔納入5種投資因子的ETF，做到「進可攻，退可守」的防禦機制，為投資人第一道防線的守門人。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，全球在俄烏戰爭、疫情、升息等多重利空干擾下，普遍下修經濟成長，然而臺灣GDP在亞太地區中仍顯穩健，主要是臺灣有越來越多產業像是半導體、電動車、航運、塑化加工等在國際市場嶄露頭角外，全球最先進的供應體系及掌握科技產業關鍵技術都是推升台灣經濟成長的火車頭。

另根據統計，當市場投資人出現過度恐慌後，股市反彈機率高。自2008年以來，當恐慌指數均線大於30，「特選臺灣智慧50指數」的短、中長期正報酬機率平均高於90％，顯示在市場動盪下的投資策略，需更全面的評估與適時連結市場情況彈性調整，接下來將進入第三季電子旺季，臺股下半年仍有機會回歸至跌深成長股為主流，有利築底回升。

張圭慧認為，全球情勢不斷在改變，投資人投資偏好也明顯轉向，相較追蹤單一因子指數，多因子篩選策略有利ETF投資在穩健中提升勝率。中信臺灣智慧50 ETF（00912）所追蹤的「特選臺灣智慧50指數」採用規模、價值、成長、品質、動能等５大因子進行權重加減碼，更能即時掌握市場轉換。也因為加入了5大投資因子機制，該指數累積超額報酬較大盤指數多出163％，其中動能、價值及規模等因子的貢獻超過30％，帶動績效升級，平均年報酬率20.1％。

若進一步回測過去13年度勝率比較，「特選臺灣智慧50指數」勝率達76.9％，優於臺灣50指數的23.1％；運用定期定額試算過去一年、三年、五年、甚至10年的平均報酬率分別為8.96％、24.2％、42.4％、110％，投資勝率超越8成，長期定期定額累積報酬更達220％，面對詭譎多變市場，提升創造超額報酬表現得的機會。