不動產開標(台北分署提供)

已故的中泰賓館創辦人林國長二房林朱佩芳留下龐大遺產，但其遺囑執行人積欠2.2億遺產稅，法務部行政執行署台北分署7日下午針對她位於新店4筆總價2億4982萬元的不動產，進行第3次拍賣程序，因無人應買而流標，但移送機關台北國稅局聲明願按底價承受這4筆不動產，並以遺產稅債權抵繳拍賣價金。這筆追討多年的遺產稅案件，終於落幕。

台北分署表示，林朱佩芳於1998年間過世，留有多筆遺產，經財政部台北國稅局核課高額遺產稅，但其遺囑執行人欠繳2.2億遺產稅，台北國稅局移送台北分署執行。

台北分署今天下午進行第3次拍賣，拍賣其遺產中坐落於新店地區的4筆土地。該4筆土地面積合計約414.18坪，均為第四種住宅區用地，現做為道路使用，分4標拍賣，4標底價總計2億4982萬元。但今日仍因無人應買而流標。

不過，北國稅局代理人當場聲明願按底價承受這4筆不動產，並以遺產稅債權抵繳拍賣價金，該欠繳多年的遺產稅有望清償。

此外，台北分署今天另以150萬1000元拍定1筆位於北市文山區的住宅用地。動產部分則賣出數組手套口罩組及知名音響商亞瑟公司的商標權1筆，總計台北分署今天的聯合拍賣總金額高達2億5136萬1300元。