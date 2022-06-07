第7屆鐵路便當節確定11月登場！鐵路便當節往年都是11月舉辦，去年因為疫情，原本打算延到今年6月跟9日的鐵路節一起辦，不過最近本土疫情飆升，因此決定於11月11日至14日在台北車站一樓大廳舉行。

台鐵附業營運中心表示，往年鐵路便當節的主軸都是便當跟商品，今年多了一個旅遊成果的展現。原本交通部預定2022年是鐵道觀光旅遊年，之後取消，但由於現在台鐵附業營運中心也成立了觀旅科，有滿多像是鳴日號、雙鐵旅遊、郵輪式列車等旅遊推動成果，因此今年會結合便當、商品、文創、旅遊，去做一個成果的展現。

國際連結的部分，鐵路便當節往年都會跟日本鐵道業者合作，推廣國際行銷，今年按往例也會邀請日本好友共襄盛舉。台鐵附業營運中心表示，日本有些鐵道便當很有特色，以前要出國才買得到，現在只要參加在台北車站棋盤格大廳免費入場的鐵道便當節，展場就會限量販售這些特色便當。另包括森鐵、台鐵、捷運、高鐵等鐵道便當業者，也都在邀請中。