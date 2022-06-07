台中市長盧秀燕表示，市府對於成立推動小組樂觀其成。(林欣儀攝)

台中捷運藍線去年報交通部審查，卻至今未獲得核定，台中市議員陳廷秀質詢關心藍線機廠選址，同時建議市府邀集台中的民代，共同成立「跨黨派捷運推動小組」，向中央爭取加速推動；市長盧秀燕表示，市府希望藍線開大門、走大路，沿著台灣大道走到底，對於推動小組的成立當然歡迎。

陳廷秀表示，他長期關注捷運梧棲段，發現盧市府原本是以前市長林佳龍獲中央核定的可行性研究與台中港務公司商討，但港務中心推翻原本規畫的機廠用地計畫，才讓盧市府必須另覓地點，白白浪費時間，他要盧秀燕說清楚捷運藍線的規畫方針。

盧秀燕表示，就像綠線沿著文心路走到底一樣，市府也希望藍線沿著台灣大道、從市區一直開進梧棲，是符合最多人利益、最快速的路線，現在許多人都了解市府的規畫，對於現在的路線也都能接受，希望行政院儘速核定此計畫，接下來就能啟動土地徵收與開工作業。

為了加快腳步，陳廷秀提出成立「跨黨派捷運推動小組」，他說，透過各黨的力量一起推動，不要再出現中央卡台中的情況；此外，也希望評估藍線最後一站往北延伸，未來若橘線也能延伸，兩條線是否能在清水交會？帶動海線地區。

盧秀燕強調，捷運是大家的捷運，成立跨黨派小組的方式她當然歡迎，對方式也沒有意見，只希望快點推動。

交通局長葉昭甫則說，目前以規畫藍線最後一站留個尾軌，至於是否與港區結合、做後續的路網規畫，則要針對路線通盤檢討。