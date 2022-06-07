縣府為改善竹北通往竹科通勤廊帶壅塞問題，致力發展智慧交通管理見效，因莊敬北路有遠百竹北店，加上明年AI智慧園廠商進駐，向中央爭取經費辦理「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，預定年底完成系統建置，明年初上路，期讓光明六路東一段和莊敬南、北路週邊通勤時間減少10％以上。

在國1竹北交流道附近的光明六路東一段和莊敬南、北路，原就是車潮眾多區域，遠百竹北店今年1月中旬試營運後，路口經常出現車輛壅塞情形，縣府並考量新設的勝利國中9月開學，AI智慧園區廠商明年進駐後，已可預期交通尖峰時段將衍生更多的車潮。

縣府向交通部爭取經費以2800萬元執行「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，將在光明六路東一段和莊敬南、北路等周邊路口佈設偵測設備，調查及收集車流資訊，做為訂定智慧交控管理的策略。

該計畫智慧交控將以區域性方式規畫，並進行區域號誌協控，來減少主要路徑的車程，同時會透過發佈路況資訊給駕駛人，選擇不壅塞的路徑行駛，達到分流改善壅塞的情形，相關設備及系統預定年底前完成。

游志祥指出，年底設備及系統完成測試後，明年初正式啟用，執行區域動態號誌控制，將能紓解遠百竹北店的周邊交通，預期上下班交通尖峰時段，通勤族從莊敬南、北路轉光明六路東一段走國1竹北交流道或自強南路，將能減少10％以上的時間，讓交流道周邊道路整體行車更順暢。