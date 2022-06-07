交通部鐵道局7日在七堵舉辦基隆捷運的環評說明會，在會中基隆各黨派市議員都有參與，會中激烈討論，甚至有民眾直言，聽了一個多小時，只有一個感想：「基隆市和基隆人都沒有決定權。」

在會議中，基隆民眾最關心的議題，就是一位住在仁愛區的一位阿伯所說：「既然叫『基隆捷運』，就應該到基隆市中心。」他指出，目前鐵道局將八堵到基隆路段放在第二階段，但鐵道局是否應該先行展開規畫，後續再陸續施工都無妨。

另外，市議員張淵翔也挑明直問：「八堵到基隆路段，基隆人到底有沒有選擇？」他指出，原先給基隆人的選擇，就是在台鐵及基捷之間二選一，難道不能台鐵與基捷並存嗎？

對此，鐵道局則是明言，先前原本的規畫，是利用台鐵原有的路廊進入市區，但民意沸騰，所以鐵道局才將其擱置，並且列為第二階段，決定能處理的部分先處理。待基隆市的民意對這個路段的軌道建設有了共識後，屆時可以整合進現有的基隆捷運規畫。

另外，也有民眾表示，從基隆捷運這個話題提出後，從來沒有人認真問過基隆人到底需要什麼、什麼樣的交通建設、路線會對民眾比較有幫助，後來他才知道，這件事情從頭到尾，不管是基隆市還是基隆人，都沒有決定權。他說，基隆人可以有個「不要蓋」的選項嗎？

另外，由於行政院長蘇貞昌曾表示，基捷的經費，除中央負擔外，地方政府也應合理負擔一部分；也引起了不少基隆市議員的關注。議員們提出的問題包括：所謂的合理負擔是多少？是否會對基隆的財政造成負擔？更有議員直指，雖然基捷將委由新北捷運局營運，但未來若發生虧損，基隆市是否要同步承擔？

對此，鐵道局表示，這部分後續和新北市談興建、營運時會大家去考慮的問題。很難說交通建設服務基隆地區，基隆卻不用負擔日後任何維運和盈虧，這部分要合理的來分配。