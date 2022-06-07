北高雄首家結合影城的大型購物商場「樂購廣場」開始試營運，預計6月23日全館正式開幕，隨百貨完工帶動商圈機能，未來還有S廊道、捷運岡山路竹延伸線等產業、建設利多，帶動區域房市買氣升溫，專家指出，目前區域新案不多，在地人只能先觀望，根本是「有錢也買不到」，今年房價已出現3成漲幅，預估未來新案房價將從每坪35萬元起跳。

佔地面積1.25萬坪的岡山樂購廣場，位於高雄捷運紅線南岡山站正對面，由達麗建設集團子公司達麗米樂結合秀泰集團打造的複合式商場，總投資金額超過20億元，打造北高雄結合影城最大規模的購物天地，秀泰集團總經理廖偉銘指出，影城強調在地深耕，年營收約1.5~1.8億元，預計最高1年可吸引75~90萬觀影人次。

樂購廣場分為A、B兩區開發，A區為街邊店，B區為複合商場及影城；街邊店國際知名服飾品牌UNIQLO、藏壽司、健身工廠、NET服飾已搶先開幕；商場內還有 60 家品牌陸續開放櫃位，其中餐飲品牌有 20家，包含燒肉smile、築間幸福鍋物、有之和牛、八月堂等。全館預計6月23日正式開幕，連月來成為全高雄最熱門的話題。

根據內政部實價登錄揭露，近半年岡山區如「永富發官邸」、「秀泰豐閣」、「藏逸5」、「美好時代」、「艾美御花園」等預售案，成交價已站上20萬元，「永富發官邸」更在2月出現最高32.7萬元的成交價，站上3字頭。新成屋「薰衣巢」則是在今年4月出現32.7萬元成交價，創岡山成屋房價新高，不過內含裝潢費86萬元，若以次高價格來看，也有28.4萬元的成交價。

根據高雄實價網顯示，岡山2022年屋齡5年內大樓，成交均價來到25.45萬元，較去年19.48萬元，已出現3成漲幅。

大家房屋高屏澎東區會長吳庭輝指出，岡山房屋指名度高的區域，集中在岡山火車站市中心，區域主要利多如捷運軌道建設、及高醫岡山分院等，未來捷運紅線岡山路竹延伸線完工，可望串聯南部半導體產業S廊帶，帶動岡山就業人口的購屋需求。

由於岡山地理位置介於高雄、台南之間，是台灣螺絲產業重鎮，已是自成一格的生活圈，以往多為自住客購屋。近年建設及開發逐步到位，加上鄰近楠梓、橋頭科學園區等利多加持，開始磁吸投資客搶進購屋，帶來的掃貨潮，讓區域餘屋所剩不多。

中古屋主則是開高價惜售，吳庭輝無奈說，去年以來，岡山已近乎無屋可賣，在地人只能先觀望，根本是「有錢也買不到」，例如指名度高的岡山國宅，因地段精華，一有物件釋出，在地人就很快成交，換算下來，成交價約20萬元，隨87期重劃區土地價格達72.8萬元的成交新高價，未來新案單坪將站上35萬元。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)