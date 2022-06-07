開發金(2883)旗下中國人壽落實氣候治理與營運減碳，英國金融時報與日本經濟新聞聯合評選為首屆亞太區氣候領導者（Asia-Pacific Climate leaders）。在200家入選的亞太地區企業中，僅有7家保險公司，而中壽為大中華地區以及台灣唯一的保險業者。

亞太區氣候領導者的評選宗旨，是推舉出減碳績效卓越的企業作為標竿，鼓勵區域內的企業共同努力，以降低全球暖化對亞太地區帶來的威脅。由2015年至2020年間碳排放強度的減量程度進行評比，並考量企業在碳揭露(CDP)的評級情形，以及對於國際減碳標準的承諾。

中壽持續關注環境議題，在本業營運面完成為期五年的節能減碳目標，落實溫室氣體管理以及提升用電效率，並且深化綠色服務流程，打造綠色金融環境，透過e-Notice、電子保單以及行動投保等數位化業務，與保戶合作守護環境。此次獲選為亞太區氣候領導者，肯定中壽對環境減碳的努力及貢獻。

因應氣候變遷的關鍵議題，中壽持續發展碳排放相關管理作為，在自主簽署成為TCFD(氣候相關風險財務揭露)Supporters之後，2021年正式導入TCFD框架建立氣候治理機制，以系統性方式鑑別氣候變遷相關風險與機會，並規劃相應的行動計畫以維持自身韌性競爭力，以健全體質守護對保戶的長期承諾。同時，做為資產管理者，中壽在投資面執行三大氣候行動方案，包括再生能源電廠投資、綠色債券投資及高碳排產業議合，透過永續金融的決策程序及資金引導，激勵被投資企業精進氣候風險管理並支持產業轉型，以共同實現永續環境的目標。