屏東縣7日新增3459例本土確診個案，其中一名父親在網路平台抱怨，5歲兒子快篩陽、發燒39.6度，看屏東縣政府官方line，帶去屏東國軍醫院急診被退掛，為此，屏東衛生局解釋，每家醫院服務時段不盡相同，民眾可上官網查詢。

這名父親表示，第一時間到國軍醫院被退掛時，對方表示，他們沒有兒童專科醫師，「要我們去寶建醫院」，他質疑，官方作的這張圖是搞笑？還是假訊息？

為此，屏東衛生局醫政科解釋，屏縣兒童急門診綠色通道為圖卡4家醫院，惟每家醫院服務時段不盡相同，縣府於5月29日有製作另一張圖卡推播，說明各家醫院服務時間，這張精簡版圖卡造成民眾的誤解與不便，在此深感抱歉。

屏縣衛生局也提醒，屏東兒童防疫急、門診持續增開綠色通道，目前4家醫院包括屏東基督教醫院（18歲以下）、國軍屏東分院(17歲以下)、高榮屏東分院(6歲以下)、東港安泰醫院(8歲以下)，提供由醫師判定、診療、給藥等一站式服務，惟每家醫院服務時段不盡相同，民眾可上衛生局官網查詢。

該名確診童父親事後表示，聽從國軍屏東醫院指示到寶建醫院，不得不說寶建醫院真的很棒，醫師也很有耐心，已經領完藥回家洗澡隔離了，有吃退燒藥，目前退燒胃口不錯，再次謝謝。只是還是很火，國軍屏東醫院一問年齡低於六歲就叫我們離開，說他們沒在看六歲以下，完全無法理解。