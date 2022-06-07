大陸多地近期迎來入夏第一輪高溫天氣，河北、河南、山東等省陸續發布高溫黃色預警。與此同時，各地復工復產進程加快，居民用電和工業用電即將迎來一輪高峰。多省召開的夏季電力保供相關會議中，做好準備應對「緊平衡」一詞頻頻出現。

據第一財經報導，雖然多方分析顯示，今夏大陸電力供需總體平衡，局部地區在用電高峰時段電力供需偏緊，但5月召開的國務院常務會議要求，確保能源供應，決不允許出現拉閘限電。

中國電力企業聯合會預計，隨著多地疫情逐步得到有效控制，5、6月用電量增速有望回升，預計上半年全社會用電量將較去年同期增長3.5％～4.5％。下半年，在疫情對經濟和社會的影響進一步減弱的情況下，下半年全社會用電量增速將高於上半年，2022年全年全社會用電量預計增長5％～6％。

中國電力企業聯合會表示，全國電力供需總體平衡，迎峰度夏和迎峰度冬期間部分區域電力供需偏緊。其中，迎峰度夏期間，東北、西北區域電力供需基本平衡；南方、華東、華中、華北區域用電高峰時段電力供需偏緊。迎峰度冬期間，華北、東北區域電力供需基本平衡；南方、華東、華中、西北區域用電高峰時段電力供需偏緊。

大陸國家發改委日前表示，有能力保障全國電力迎峰度夏平穩有序。1到4月，全國煤炭產量14.5億噸，年增10.5％，能夠保障合理用煤需求；下一步將透過核增產能、擴產、新投產等措施新增煤炭產能3億噸，供應能力還將進一步增強。

5月1日起，國家發改委發布的《關於進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》正式實施。至此，煤炭中長期交易價格和現貨價格均有了合理區間。作為能源保供的壓艙石，煤價穩則電價穩。