宜蘭市李科永紀念圖書館第2檔期「懷舊思情」古文物展，即日起至6月24日在館內3樓城東藝廊展出，有陳成發捐贈的古文物、游樹林老師的畫作，及其父親多年收藏的太平山伐木工具組，讓民眾透過照片、古物，走入時光隧道。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市李科永紀念圖書館第2檔期「懷舊思情」古文物展，即日起至6月24日在館內3樓城東藝廊展出，有陳成發捐贈的古文物、游樹林老師的畫作，及其父親多年收藏的太平山伐木工具組，讓民眾透過照片、古物，走入時光隧道。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

游樹林老師因長年居住太平山，畫作呈現對太平山濃厚的情感，創作皆以太平山特有景象，像是日出、冬雪、碰碰車、蒸氣集材機等為主。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市李科永紀念圖書館第2檔期「懷舊思情」古文物展，即日起至6月24日在館內3樓城東藝廊展出，有陳成發捐贈的古文物、游樹林老師的畫作，及其父親多年收藏的太平山伐木工具組，讓民眾透過照片、古物，走入時光隧道。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市李科永紀念圖書館第2檔期「懷舊思情」古文物展，即日起至6月24日在館內3樓城東藝廊展出，有陳成發捐贈的古文物、游樹林老師的畫作，及其父親多年收藏的太平山伐木工具組，讓民眾透過照片、古物，走入時光隧道。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市李科永紀念圖書館第2檔期「懷舊思情」古文物展，即日起至6月24日在館內3樓城東藝廊展出，有宜蘭縣總工會理事長陳成發捐贈的古文物、馬拉松畫家游樹林老師的畫作，及其父親多年收藏的太平山伐木工具組，讓民眾透過照片、古物，走入時光隧道。

陳成發捐贈的古文物都是祖父時代所留下來的，有各式各樣的編織物，如謝籃、竹篩子、扁擔、攪甜粿棒及蒸籠等，呈現早期日常生活用品，都是前輩們用雙手編織出來的，不像現在都是靠機器製作，陳表示，保存古物不易，盼這展覽讓大家更了解其用途。

而游樹林老師因長年居住太平山，畫作呈現對太平山濃厚的情感，創作皆以太平山特有景象，像是日出、冬雪、碰碰車、蒸氣集材機等為主，更將其父親游春福先生多年收藏的太平山伐木工具組無私地借展，有2.6台尺至5.9台尺的伐木縱切鋸、墨斗等，希望讓下一代感受當時太平山筏木業的盛況。

此次古文物展亦結合圖書館館藏的16幅舊照片，呈現日治時代的宜蘭廳、碧霞宮拜亭、宜蘭驛（車站）、五穀廟、宜蘭街盛況、宜蘭農林學校及女子公學校等景象，讓民眾緬懷宜蘭舊時光。

江聰淵表示，懷舊古物展覽對於文化傳承非常有意義，很多用品都是我們沒看過的，感謝老師們用心典藏這些文物，展現在世人的眼前，透過文物、照片敘說故事，讓民眾能從古文物上獲取先人的智慧，進而廣泛運用在日常生活。