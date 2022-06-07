新冠肺炎疫情打亂了許多新人們結婚的計畫，台北文華東方酒店每年舉行的實體婚禮體驗展，也因應目前嚴峻的疫情，並為了維護賓客的健康安全，今年改為線上舉行，於6月8日至6月15日為期8天，與新娘物語雜誌一同舉辦「Simply Elegant M.O. Weddings」質感婚禮線上展，讓計畫步上紅毯的新人們隨時上線，即可了解多樣婚宴專案與獨家禮遇，婚宴每桌25,800元起，只要於線上展期間簽約預訂，可享多項專屬優惠，輕鬆籌備夢想中的完美婚禮。

文華東方酒質感婚禮線上展集結多家頂級國際品牌共同參與，提供新人一站式的服務，包括美國頂級手工訂製婚紗禮服品牌Jasmine Galleria、Mr. Yes Wedding Cinema YES先生 攝錄影團隊、PHI Photo Studio平面婚禮紀錄、ARS MUSIC亞斯音樂藝術、Chic Weddings & Events囍客婚禮顧問、CIAO! Flower Design巧偶花藝設計等提供一站式婚禮服務，為情深雋永的美麗愛情打造難忘的夢幻回憶。

台北文華東方酒店表示，線上展期間簽約預訂，可享專屬優惠和禮遇，凡於質感婚禮線上展期間簽約預定婚期2023年3月31日前之婚宴，總金額達20萬元起或低消保證8桌以上，即享多樣專屬優惠禮遇，包括：預訂總金額達20萬或 低消保證8桌，可享滿額好禮4選1，預訂總金額達50萬或 低消保證20桌，可享滿額好禮4選2，預訂總金額達110萬或 低消保證40桌，可享以下滿額好禮4選3。滿額好禮四選項則為 迎賓時段6瓶進口氣泡酒、計繽紛吸睛的杯子蛋糕60個、精選迎賓小點9打，以及房間升等。

於線上展期間簽約預定婚期2022年12月30日前之婚宴，凡預定愛恆久專案即可享低消打8折：挑高7.3米的「大宴會廳」占地290坪，可容納多達68桌，低消原價180萬元，折扣優惠價為144萬元；挑高4米的「文華廳」，占地150坪，可容納多達32桌。低消原價70萬元，折扣優惠價為56萬元。 台北文華東方酒店特別針對不同需求與規劃推出多項婚宴專案：「愛恆久」系列婚宴專案提供多樣化菜單選擇，從每桌29,800元的「奢華小確幸」婚宴專案、到每桌58,800元的「皇家禮讚」婚宴專案，另外還有每桌25,800元的「2022日日好婚日」婚宴專案，適用於2022年特定日期舉行，新人可依照需求選擇適合的專案內容，享有一系列獨家尊榮禮遇。