交通部鐵道局7日首次在基隆市舉辦環境評估說明會，包括前立委謝國樑、基隆市副議長林沛祥、及多位基隆市議員都到場關心。鐵道局指出，若一切順利，基隆捷運預計在民國121年完工通車。

與6日在台北市及汐止進行的環評說明會不同，7日在七堵舉行的說明會，吸引了各黨派的議員、議員參選人參與，關心的角度也與雙北大異其趣。最多人問的問題是：「為什麼『基隆捷運』不到基隆市中心？」其次才是基捷相關規畫及轉乘等問題。

根據鐵道局的規畫，基隆捷運總預算為425億元，全長16.05公里，第一階段自八堵到台北市南港，將自平面的八堵站逐漸爬升，以高架方式到南陽大橋站前轉為平面，過南陽大橋站再以地下方式到南港站，全線設汐科等13站。其中並與新北捷運的汐東線整合共用社后機場，連接台北捷運民生汐止線及高鐵。在預估的時程上，若沒有意外，預計121年完工通車。

鐵道局表示，規畫基隆捷運的主要目的在於，這是環島鐵路網的一部分，因此才會將原本應該是地方政府規畫的鐵道運輸，納入中央的鐵道規畫之中。另一方面，由於基隆現有的公路及鐵路運輸都已經飽和，透過建設基隆捷運，能夠有效的紓緩基隆聯外鐵公路，尤其是通勤族的塞車壓力。

另外，基隆捷運也能帶動基隆河谷廊帶的產業發展，促進觀光發展，並且讓捷運站周邊成為地區生活或產業網路節點。鐵道局也坦承，在基隆港貨運功能逐漸為台北港所取代後，基隆捷運也可以利用六堵原本的貨櫃場等空間，進行空間的轉型。